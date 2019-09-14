На ВДНХ высадили черешневый сад молодоженов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сад молодоженов в честь 80-летия ВДНХ высадили в воскресенье в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"14 сентября на ВДНХ состоялась торжественная церемония высадки Сада молодоженов, посвященная 80-летию главной выставки страны. Шесть молодых семей посадили новые саженцы черешни. Такую возможность получает каждая 80-я пара, оформившая свой союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Все деревья в саду - фамильные. Молодоженам подарили подарки.

Планируется посадить более 80 саженцев черешни и оформить территорию сада круговыми композициями, в центре которых будут находиться черемухи.

По словам начальника Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталии Шарпар, за неполный 2019 год на выставке уже зарегистрировали 2 тыс. браков, что на 20% больше, чем за тот же период 2018 года.

Основные празднования к юбилею выставки прошли с 1 по 4 августа. Крупнейший в стране выставочный комплекс находится в процессе реконструкции с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях, завершить реконструкцию планируют в 2020 году.