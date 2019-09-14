Ежегодное число посещений ВДНХ может достигнуть 50 млн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что ежегодное количество посетителей ВДНХ в перспективе возрастет с 30 до 50 миллионов. Об этом сообщила в субботу заммэра Москвы Наталья Сергунина на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

"Туристическим флагманом Москвы является ВДНХ - более 30 миллионов посещений ежегодно. Мы считаем, что это далеко не предел. В среднем будет до 50 миллионов посетителей", - сказала Сергунина.

Она отметила, что ВДНХ является уникальным объектом для туризма за счет наличия объектов исторического и культурного наследия, интересного зонирования, тщательно проведенной реставрации. Кроме того, выставка предлагает насыщенную культурную программу. "Музеи, зона экспо, которая будет открыта в 2021 году, зона аттракционов, которая будет сделана в следующем году, ремесленническая зона, образование и другие направления позволяют целый день занимать любого посетителя", - добавила заммэра.

По данным пресс-службы ВДНХ, сейчас выставка привлекает около 30 млн посетителей в год, на ее территории расположен ландшафтный парк, парк ремесел, парк знаний, музейный город, парк будущего, парк "Останкино", 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Здесь проходит ежегодно свыше 100 выставок и 350 конгрессов. Общая площадь комплекса более 325 га. В 2019 году ВДНХ отмечает 80-летие.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.