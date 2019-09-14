Более 30 тыс. человек поучаствовали в Московском параде студентов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. человек приняли участие в Московском параде студентов на Воробьевых горах, с началом учебного года их поздравили ректоры московских вузов. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"Более 30 тыс. человек прошли с флагами столичных вузов от Университетского проспекта до смотровой площадки на Воробьевых горах в рамках Московского парада студентов. В праздничной акции приняли участие студенты 54 вузов Москвы, а самая крупная делегация насчитывала более пяти тысяч первокурсников. После шествия они произнесли клятву и были посвящены в число московских студентов", - говорится в публикации.

Также на сайте сообщается, что с началом учебного года студентов поздравили ректоры вузов, в том числе президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Также к первокурсникам обратились руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"Почетные гости отметили, что в столице у студентов есть все возможности для самореализации, получения престижного образования и востребованной профессии. Завершился праздник концертом "Зачетная Москва", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте отмечается, что возродить традицию проведения парада студентов предложили члены Московского студенческого совета. Инициативу поддержали ректоры столичных вузов. Парад было решено провести в знаковом для студентов месте - на Воробьевых горах.