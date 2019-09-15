Небольшой дождь и похолодание ожидаются в Москве в воскресенье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, небольшой дождь и похолодание до 14-16 градусов ожидаются в столице в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 8-10 градусов.

Ветер переменных направлений 3,5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла, местами ожидается умеренный дождь. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 5 градусов.