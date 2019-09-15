{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой дождь и похолодание ожидаются в Москве в воскресенье

Ночью температура может опуститься до 8-10 градусов тепла

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, небольшой дождь и похолодание до 14-16 градусов ожидаются в столице в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 8-10 градусов.

Ветер переменных направлений 3,5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла, местами ожидается умеренный дождь. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 5 градусов.

Теги
Россия
Осенний велофестиваль соберет в Москве около 30 тыс. человек
На мероприятии организуют мастер-классы, квесты и танцевальные конкурсы
Читать полностью