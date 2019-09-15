Запуск движения на МЦД повысит транспортную доступность более 100 предприятий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запуск движения по первым двум Московским центральным диаметрам позволит сотрудникам более 100 предприятий быстрее добираться до работы. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Недалеко от железнодорожных платформ, которые войдут в состав первого или второго диаметров, расположены более 100 предприятий. В них работают более 150 тыс. человек. Тем, кто сейчас пользуется электричками, чтобы доехать до работы, не нужно будет подстраиваться под расписание пригородных поездов: поезда МЦД будут курсировать с интервалами движения пять-шесть минут в часы пик", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Добираться станет легче до таких предприятий как авиационный холдинг "Компания "Сухой", технопарк "Кунцево", компания "Промсталь", машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева, научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина и многих других.

Движение по первым двум МЦД - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска - будет запущено в ноябре.

Всего проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.