Бесплатные семинары по инвестициям в бизнес пройдут в московских МФЦ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бесплатные семинары и мастер-классы по инвестициям в бизнес и управлению эмоциями пройдут в многофункциональных центах Москвы с 16 по 22 сентября. Об этом сообщается в воскресенье на столичном портале мэра и правительства.

"В центрах госуслуг "Мои документы" с 16 по 22 сентября проведут бесплатные мастер-классы и семинары. Участники научатся самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения на портале mos.ru, узнают об особенностях маркировки товаров и смогут оценить эффективность денежных вложений в свой бизнес. Научиться не допускать стрессовых ситуаций и контролировать свои эмоции можно будет на семинаре "Эмоциональный интеллект. Как управлять своим состоянием и чужими эмоциями?", - говорится в сообщении.

Также на курсах "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома" участники узнают, как зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, правильно передавать показания приборов учета и записаться на прием в государственные учреждения. Кроме того, специалист центра расскажет обо всех действующих электронных услугах.

В 2019 проекту многофункциональных центров (МФЦ) Москвы, переименованных в рамках общероссийского развития госуслуг в более легкое для восприятия название "Мои документы", исполняется 8 лет. Сегодня под одной крышей гражданам могут предоставить 260 услуг.

Всего в Москве 127 центров госуслуг, которые расположены в каждом районе Москвы. Также в столице есть два флагмана в ЦАО (в ТЦ "Афимолл сити") и ЮЗАО (в ТРЦ "Спектр" в районе Теплый стан) и "Дворец госуслуг" на ВДНХ. Центры работают 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" - с 10:00 до 22:00. В зданиях ТЦ открыты 14 центров госуслуг.