Участники осеннего велофестиваля начали движение по центральным улицам Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Колонна велосипедистов начала движение от стартового городка на территории спорткомплекса "Лужники" в рамках осеннего велофестиваля. Велосипедисты проедут по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда - по внешней стороне Садового до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года - по Саввинской набережной снова к Лужникам.

"У нас сегодня традиционный осенний велофестиваль, мы рассчитываем, что около 30 тыс. москвичей и гостей города примут участие в данном мероприятии. Это мероприятие, целью которого является показать, что город Москва открыт для всех: велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов, автомобилистов", - сказал перед стартом руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в системе городского велопроката зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, при этом жители и гости столицы в текущем сезоне арендовали велосипеды более 4 млн раз. Ликсутов также отметил, что число велосипедов будет увеличено в следующем сезоне до 6 тыс.

Подготовить велосипед к заезду участники могли в мастерской, которая расположилась на территории стартового городка. Также велосипед можно было взять в аренду. На маршруте колонну сопровождает автомобиль технической помощи.

Кроме того, посетители мероприятия смогут посмотреть рэп-баттл, танцевальный конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, соревнования по MMA, джиу-джитсу, а также поиграть в настольные игры. На главной сцене велофестиваля выступят участники проекта "Музыка в метро". Дети смогут посоревноваться в гонке на беговелах.

Московский осенний велофестиваль проводится в третий раз.