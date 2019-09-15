В "Лужниках" началось строительство Международного центра самбо и бокса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства Международного центра самбо и бокса на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.

"С начала года мы построили шесть спортобъектов общей площадью почти 100 тыс. кв. м. Самые крупные - Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики "Лужники". А сейчас там началось строительство Международного центра самбо и бокса, который сможет принимать соревнования мирового уровня", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе во время посещения "Лужников" президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали макет центра.

Ранее сообщалось, что центр самбо войдет в состав крупнейшего в Москве дворца единоборств. В спортивном комплексе будут тренировочные и игровые залы, секции для взрослых и детей, два бассейна, а также залы с трибунами для проведения соревнований. У здания будут стеклянные стены и зеркальный потолок.

Спортивное сооружение, общая площадь которого составит более 40 тыс. кв. м, построят до конца 2021 года на улице Лужники, неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса.