Пасмурная погода с дождем и порывистым ветром ожидается в Москве в понедельник

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве в понедельник. Температура воздуха составит 14-16 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В понедельник днем в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов, по области - 11-16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление упадет до 734 мм ртутного столба.

В понедельник на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 15:00 мск вторника.

Ночью в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве снизится до 7-9 градусов, по области составит 4-9 градусов.