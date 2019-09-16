Более 2,5 тыс. камер установят в поездах "Иволга" для МЦД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения будет установлено в поездах "Иволга", которые выйдут на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). О этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В "Иволгах" установят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения для безопасных поездок в электропоездах. В каждом семивагонном составе "Иволга 2.0" будет по 82 камеры видеонаблюдения - 72 в салоне вагонов, по три камеры в каждой кабине машиниста (их две на состав), а также четыре наружные камеры. С помощью наружных камер машинист сможет контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью поезда. Шестивагонные составы "Иволга 1.0" оборудуют 56 камерами", - сказал собеседник агентства.

Видеозапись с камер будет в онлайн-режиме передаваться на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать на ситуацию.

Ранее Тверской вагоностроительный завод презентовал поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров. Планируется, что поезда выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта. В новой версии поезда появились столики между сидениями, USB-зарядки в каждом кресле и прислонные сиденья. Поезда "Иволга 2.0" производятся по второму контракту, заключенному между оператором МЦД-1 и МЦД-2 (компанией АО "Центральная пригородная пассажирская компания) и Тверским вагоностроительным заводом. Всего к запуску МЦД перевозчику будет передано 15 семивагонных поездов "Иволга" во второй модификации.

Перевозить пассажиров по первым двум маршрутам диаметров будут 39 поездов "Иволга" обеих серий. На первом этапе они будут ходить в смешанном режиме с обычными электричками. На втором этапе к 2021 году планируется полностью обновить парк поездов на первых двух диаметрах.