Московские школы начнут с октября проводить "Учебные дни в музеях" на 16 площадках

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Учебный день в музее", который позволяет московским школам проводить занятия в галереях и выставочных залах города, стартует с октября 2019 года. В нем принимает участие 16 площадок, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В проекте принимает участие 16 площадок, среди которых три добавились совсем недавно. Это Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира И. Д. Сытина. Организовать там уроки можно будет уже в октябре. А до конца учебного года к проведению учебных дней присоединятся еще восемь музеев и общее число выставочных площадок, доступных для школьных занятий, значительно увеличится", - говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности генерального директора агентства "Мосгортур" Инны Голубевой, которые приводятся в сообщении, в новом учебном году увеличилось количество дней, на которые учителя могут зарегистрировать школьные группы, а также количество групп, посещающих музей в течение одного дня. К примеру, музей-заповедник "Царицыно" теперь организует учебные дни для 30 групп в неделю, Мемориальный музей космонавтики - для 24, а Московский зоопарк - для 22 групп. Также учебные дни в Мемориальном музее космонавтики стали доступны для учащихся шестых и 10-х классов, для них разработали материалы по русскому языку, математике, ОБЖ, ИЗО, физике, геометрии и астрономии. Кроме того, с этого года в Дарвиновском музее стали доступны уроки для учеников начальной школы, а в музее-заповеднике "Царицыно" - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Проект "Учебный день в музее" запустили в феврале 2018 года. Он разработан столичными департаментом образования и науки и департаментом культуры. Его операторами являются городской методический центр департамента образования и науки и агентство "Мосгортур".