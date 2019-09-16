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Московские байкеры закроют сезон осенним мотопарадом 21 сентября

Любители мотоспорта проедут по проспекту Академика Сахарова и Садовому кольцу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Осенний фестиваль байкеров, приуроченный к закрытию мотосезона, состоится 21 сентября в Москве. Любители мотоспорта проедут по проспекту Академика Сахарова и Садовому кольцу, сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Любители байков смогут принять участие в ежегодном осеннем мотофестивале. Он пройдет 21 сентября и будет приурочен к закрытию мотосезона. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Затем они вернутся обратно на проспект, где состоится яркое шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 6 тыс. поклонников мотоспорта.

Старт заезда намечен на 11:30 мск, а праздничная программа начнется в 12:00 мск. На проспекте Сахарова будет работать мотодром, а также откроется выставка новинок мотопроизводителей. Там же состоятся показательные выступления пилотажной группы "Каскад" УГИБДД ГУ МВД России по Москве и команды столичных спасателей.

Впервые осенний мотофестиваль состоялся в Москве в 2018 году. Тогда его посетили более 40 тыс. человек, а в мотопараде приняли участие около 5 тыс. байкеров.

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