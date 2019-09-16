Кадеты в Москве будут изучать в школах логистику и военный перевод

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Программа кадетских классов в Москве пополнилась тремя новыми дисциплинами - военной логистикой, военным переводом и занятиями по защите прав потребителей и благополучия человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В новом учебном году в кадетских классах появились три новых направления: военная логистика, военный перевод, а также защита прав потребителей и благополучия человека. Предпрофессиональные классы с этими профилями открылись в 20 столичных школах", - говорится в сообщении.

Школьников, выбравших направление военного перевода, ждет углубленное изучение английского и китайского языков, занятия по ним будут проводиться в лингафонных кабинетах МГЛУ и Военного университета Минобороны РФ. Во время обучения по профилю военной логистики кадеты познакомятся с профессией экспедитора по перевозке грузов, они будут изучать методы оптимизации логистики и учиться анализировать логистические затраты. Учащиеся, которые выбрали для себя сферу защиты прав потребителей и благополучия человека, углубленно изучают химию, биологию и право и знакомятся с профессиями юриста, врача-инфекциониста, эпидемиолога и другими. Некоторые практические и теоретические занятия для них будут проводить на площадках управления Роспотребнадзора по Москве.

Получить кадетское образование могут ученики 7-11-х классов. Всего в кадетских классах можно обучаться по 12 направлениям. Помимо общеобразовательных предметов школьники изучают профильные дисциплины, а также проходят военную подготовку, посещают занятия по бальным танцам и этикету.

"Всего в кадетские классы на новые направления поступили около 420 детей. Почти половина из них решили освоить основы профессии военного переводчика, около ста ребят - логиста. Направление защиты прав и благополучия человека выбрали порядка 120 школьников", - рассказали порталу в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

По данным сайта, всего в Москве кадетские классы открыты в 231 школе, в них обучаются порядка 20 тыс. ребят.