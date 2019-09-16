Московский зоопарк перешел на сокращенный режим работы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 16 сентября перешел на новый режим работы в связи с сокращением светового дня и теперь будет открыт для посетителей с 09:00 до 20:00. Об этом в понедельник сообщается на официальной страничке Инстаграм-аккаунта зоопарка.

"С 16 сентября в связи с сокращением светового дня изменятся часы работы зоопарка. Теперь он будет открыт для посещения с 9:00 до 20:00. Приобрести билет в кассах можно будет с 9:00 до 19:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию. Также изменится время работы Детского зоопарка: он будет принимать юных гостей с 9:00 до 19:00, а кассы на вход в него будут работать с 9:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Таким образом, время работы сократится на 2,5 часа.

Также сообщается, что с 16 сентября к переезду в закрытый теплый вольер будет готовиться карликовый бегемот Ксюша. К концу сентября она покинет экспозицию до следующего лета. Весь холодный период года бегемот будет в специальном помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а также есть два бассейна, в которых животное может вдоволь поплавать. В теплые вольеры переедут и другие теплолюбивые животные: равнинный тапир, миниатюрная антилопа, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны.

Московский зоопарк является старейшим в России, он был основан в 1864 году.