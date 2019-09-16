Порядка 800 дополнительных мест в детсадах создадут в ЗАО к 2020 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Застройщик нового жилого квартала "Лучи" в Солнцеве планирует создать четыре детских сада общей вместимостью 800 мест к 2020 году, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"В 2020 году застройщик нового жилого квартала "Лучи" в Солнцеве планирует создать 800 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Всего в рамках реализации проекта будет построено четыре детских сада: два муниципальных и два коммерческих. Первыми откроются частные организации. В настоящий момент один из садиков уже возведен, второй находится в стадии активного строительства, завершить которое застройщик [Группа ЛСР] намерен в начале будущего года. Каждое из частных учреждений рассчитано на прием 150 детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что первый городской детский сад начнут строить в IV квартале текущего года, второй - в III квартале 2020 года. После открытия их смогут посещать 500 воспитанников. Передача объектов на баланс города будет осуществляться сразу после их сдачи в эксплуатацию.

"Общая площадь четырех детских садов составит около 11 тыс. кв. метров. Их открытие будет способствовать решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях как в самом районе Солнцево, так и во всем Западном административном округе", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Также в рамках реализации проекта ЖК "Лучи" планируется построить две общеобразовательные школы на 825 учеников каждая. Строительство одной из школ уже завершается, второй - начнется в 2020 году.