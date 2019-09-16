Более четверти миллиона квадратных метров индивидуального жилья введено в Новой Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Столичные власти ввели в эксплуатацию свыше полутора тысяч индивидуальных домов в ТиНАО за восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"В ТиНАО в текущем году введено свыше полутора тысяч индивидуальных домов. Их общая площадь составляет порядка 270 тыс. кв. метров. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО за 8 месяцев составила свыше 25%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что всего на конец августа в Новой Москве введено около 1 млн кв. метров жилья. Там также отметили, что в перспективе доля ИЖС в ТиНАО может достичь 30%.