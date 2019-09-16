Московские парки подготовили осеннюю программу с лекциями и хоккеем на траве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Столичные парки подготовили осенние курсы, лекции и спортивные развлечения. С сентября по ноябрь гости и жители столицы смогут поиграть в хоккей на траве (флорбол), посетить лекцию о материнстве и узнать секреты ораторского мастерства, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

"Найти себе хобби, которое можно совмещать с осенними прогулками, теперь просто. Столичные парки открывают интересные курсы и кружки, которые горожане смогут посещать с сентября по ноябрь. В парке "Ангарские пруды" этой осенью организуют тренировки по флорболу. Совместить прогулки в парке и посещение лекций о развитии детей предлагают молодым мамам в зоне отдыха "Левобережье". Научиться речевым техникам и освоить мастерство публичных выступлений можно будет в большом зале центра творчества Таганского парка", - говорится в сообщении.

Также любителей рукоделия приглашает творческий клуб "Город мастеров" в парке Победы на Поклонной горе. Все желающие смогут научиться создавать поделки в технике оригами, делать объемные коллажи из разных материалов, а также мастерить подарки своими руками.

В сообщении уточняется, что еще в 12 парках столицы пройдут десятки экскурсий и квестов. С сентября по ноябрь их участники смогут побывать на подводной лодке, вспомнить пионерское детство или погрузиться в мир виртуальной реальности.