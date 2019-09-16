Власти Москвы к 2020 г. увеличат вдвое закупку вакцин против трех инфекционных заболеваний

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы к 2020 году более чем в два раза увеличат объем закупки вакцин для профилактики менингококковой инфекции, коклюша и вируса папилломы человека. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2020 году мы в два раза увеличим закупку вакцин от вируса папилломы человека. <...> Также увеличим закупку вакцин против менингококковой инфекции - опасного инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы. Наиболее подвержены заболеванию дети с года до шести лет", - написал он на своем персональном сайте.

Для снижения заболеваемости коклюшем в Региональный календарь профилактических прививок планируется ввести вторую ревакцинацию против коклюша детей в возрасте шести-семи лет. "Для этого в 2020 году планируется закупить безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину. Москва - один из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат", - добавил Собянин.

Главврач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Олег Филиппов сообщал, что бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился в 10 раз. Если в 2011 году на это было потрачено 265 млн рублей, то на 2020 год выделено практически 2,6 млрд рублей. По его словам, возможности Москвы позволяют вакцинироваться практически от всех имеющихся инфекций.