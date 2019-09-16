Коллекция астр расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Коллекция различных сортов астр распустилась на фестивале цветов, урожая и искусства "Краски осени" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила в понедельник пресс-служба "огорода".

"На фестивале цветов, урожая и искусства "Краски осени" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустилась уникальная коллекция роскошных астр. Две основные группы - сорта отечественной (воронежской) и немецкой селекции. Гости смогут любоваться астрами вплоть до середины октября", - говорится в сообщении.

Родина астры однолетней - Северо-восточный Китай, юг Дальнего Востока России и северная часть корейского полуострова. В Европу дикорастущая астра была завезена из Китая в 1728 году. Первым центром селекции астр стала Франция, откуда в 1752 году растения попали в Англию.

Фестиваль "Краски осени" открылся 7 сентября. Гости могут увидеть на нем тыквы, коноплю, яблоки, груши, ягоды, водоросли. Завершится мероприятие 13 октября.