Московский ЦОДД попросил не парковаться под деревьями из-за ветра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы попросил автомобилистов не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями из-за ухудшающейся погоды, говорится в понедельник в сообщении центра в Twitter.

"Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями", - говорится в сообщении.