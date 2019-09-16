{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский ЦОДД попросил не парковаться под деревьями из-за ветра

В столице в понедельник ожидается облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы попросил автомобилистов не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями из-за ухудшающейся погоды, говорится в понедельник в сообщении центра в Twitter.

"Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник ожидается облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с. Температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Также на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 15:00 мск вторника.

Ночью в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве снизится до 7-9 градусов, по области составит 4-9 градусов.

Теги
Россия
Власти улучшат транспортную доступность более 1 тыс. СНТ в Подмосковье
Всего на ремонт автомобильных подъездных дорог к СНТ в 2018-2020 годах из бюджета Москвы выделено 3,3 млрд рублей
Читать полностью