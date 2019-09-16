Московский ЦОДД попросил не парковаться под деревьями из-за ветра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы попросил автомобилистов не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями из-за ухудшающейся погоды, говорится в понедельник в сообщении центра в Twitter.
"Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями", - говорится в сообщении.
Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/c. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями. pic.twitter.com/6o7NsyncDM— ЦОДД (@gucodd) September 16, 2019
Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник ожидается облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с. Температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Также на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 15:00 мск вторника.
Ночью в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве снизится до 7-9 градусов, по области составит 4-9 градусов.