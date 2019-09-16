Строительство учебного корпуса на 300 мест началось в Южном Бутове

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству учебного корпуса на 300 мест к школе №2007 начались на юго-западе Москвы, сейчас там ведутся работы по раскопке котлована, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз проведет проверку на строительстве учебного корпуса на 300 мест к школе №2007 на юго-западе Москвы. Здание возводится на ул. Горчакова, д. 9, корп. 1 (ЮЗАО, Южное Бутово). В настоящее время территория стройплощадки ограждена, ведутся работы по раскопке котлована. Эксперты ГБУ ЦЭИИС проверят отклонение ограждения стройплощадки и ограждения котлована от проектных отметок", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз обследует 52 объекта строительства, выполнит 407 исследований. Среди проверяемых объектов физкультурно-оздоровительный комплекс с диагностическим центром на Халтуринской улице, медицинский центр на Братиславской, реконструкция кинотеатра "Киргизия", комплекс зданий фармацевтического производства на площадке "Алабушево" в Зеленограде, гостиница квартирного типа на Цимлянской улице, жилой комплекс с автостоянкой на территории ЗИЛа, жилой комплекс со встроенно-пристроенным ДОУ на Хорошевском шоссе, многофункциональный офисный комплекс на Грузинском валу. Также будут проверены жилые дома по программе реновации в районах Старое Крюково, Ростокино, Басманный, Тимирязевский, Солнцево, Крюково и Метрогородок.

Плановые проверки пройдут на строительстве юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Можайская", восточного участка БКЛ "Каширская" - "Карачарово", южного участка БКЛ "Каховская" - "Проспект Вернадского" и Некрасовской (Кожуховской) линии метро. Кроме того, обследуют ход строительства участка Дорожной улицы от Кантемировской улицы до МКАД, реконструкцию проезда Шокальского, строительство улично-дорожной сети к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме.