Работу медицинских павильонов в парках Москвы продлили до октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Павильоны для медицинского обследования "Здоровая Москва" в столичных парках, которые планировалось закрыть после 15 сентября, будут работать до октября. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в Twitter.

"Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября: не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию в парках. С собой нужно взять паспорт или права. Обследование займет не больше часа, а результаты анализов придут на вашу электронку", - написал Собянин.