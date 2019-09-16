Более 60 клиник пластической хирургии закрыли в 2019 году в столичном регионе за нарушения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 60 клиник пластической хирургии прекратили работу с начала года в Москве и Московской области по итогам проверок Росздравнадзора. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель территориального органа ведомства по столичному региону Андрей Плутницкий.

"В прошлом году в московском регионе было выдано 218 предписаний в клиниках пластической хирургии. За полгода 2019 года проверено 136 клиник, выдано 108 предостережений, прекратили деятельность 63 клиники. Наша цель - не прийти и "покарать", задача - привлечь конкретное виновное лицо в связи с прошедшим чрезвычайным событием", - сказал он.

В сентябре 2018 года главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова сообщала, что летальные исходы при предоставлении услуг по пластической хирургии составляет от двух до пяти случаев на 90 тыс. вмешательств. Как плавило, они связаны с нарушениями норм оснащения медицинских организаций, например, отсутствием палаты реанимации и самостоятельного анестезиологического отделения.