Список онлайн-избирателей на выборах депутатов Мосгордумы был публичным

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Список участников электронного голосования был публичным, но при этом не содержал их данных СНИЛС и электронных адресов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что у него оказались данные 12 тыс. участников электронного голосования. Навальный не публиковал эту базу целиком и не уточнил, откуда именно она у него появилась.

"Список 12 тыс. избирателей, голосующих электронно, не являлся секретным. Весь день голосования список был доступен на экранах председателей УИКов, его могли фотографировать наблюдатели, без данных, но были видны ФИО избирателей, которые приходили на электронные избирательные участки. За день до голосования все списки были предоставлены членам комиссий, в которые входили и представители КПРФ, и "умного голосования", и т. д. Они обзванивали людей, спрашивали, действительно ли москвичи из данного списка собираются голосовать онлайн", - сказал Костырко.

Он добавил, что публикация списка избирателей не влияет на результаты голосования. Сведения о голосующих онлайн не имеют отношения к итогам выборов депутатов в Мосгордуму.

"Из каких систем произошла утечка, о которой пишет Навальный, разбираемся, но с системой электронного голосования и блокчейном это не связано, что видно по скринам интерфейса. В блокчейне реальные учетные данные, связанные с ФИО и СНИЛС, не записываются и не хранятся. Весь день голосования блокчейн был открыт, транзакции записаны, "Медуза" их, кстати, продемонстрировала, - в системе не были открыты личные данные избирателей", - сказал Костырко.