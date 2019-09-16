Москомархитектура согласовала проект наземного вестибюля станции метро "Лесопарковая"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый наземный вестибюль действующей станции московского метрополитена "Лесопарковая", на базе которой в Южном Бутове создают крупный транспортно-пересадочный узел, будет выполнен в виде крытого павильона с витражами и стеклянным куполом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Новый вестибюль построят на месте эвакуационного выхода со станции "Лесопарковая". Площадь застройки составит порядка 1 тыс. кв. м. Проект довольно любопытный. Ты как будто находишься в лесу ранним утром - здесь будет много солнечного света за счет прозрачных конструкций по всему периметру строения, витражи с изображением контуров деревьев, а на полу выложат мрамор с рисунком, напоминающим листву", - отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, чьи слова приводят в сообщении.

Новый павильон будет соединен с уже действующим с помощью лестницы. Проектировщик вестибюля - АО "Мосинжпроект".

"Применение большого количества светопрозрачных элементов (купол, перегородки, ограждения) также позволит осуществить визуальную связь экстерьера и интерьера станции. А колонны с "кронами"-балками будут дробить солнечный свет, создавая игру светотени", - уточняют в пресс-службе.

"Лесопарковая" расположена на Бутовской линии Московского метрополитена между станциями "Улица Старокачаловская" и "Битцевский парк". Открытие станции состоялось 27 февраля 2014 года. Станция находится в 18-м микрорайоне Южного Чертанова, в районе 34-го километра МКАД (внутренняя сторона), в районе улиц Поляны и Куликовской.