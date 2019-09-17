Облачная погода, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный, дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, в связи с чем 17 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градусов.