Билет на МЦД можно будет купить в автоматах на железнодорожных станциях и в метро

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Билет для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) можно будет купить в автоматах на железнодорожных станциях, а также в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Чтобы записать проездной билет на "Тройку", пассажиры смогут пользоваться автоматами по продаже билетов в метрополитене и на МЦК. К запуску движения поездов на Московских центральных диаметрах в них обновят программное обеспечение. Также пополнить тариф "Кошелек" карты "Тройка" или записать билеты для поездки на МЦД можно будет в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании на станциях Московской железной дороги", - приводятся на портала слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

В метро и МЦК к открытию диаметров программное обеспечение обновят более чем в полутора тысячах аппаратов. Расплатиться за проезд по МЦД можно будет с помощью транспортных карт "Тройка", а также банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Единый способ покупки билетов позволит горожанам пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не приобретая дополнительных карт.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик.