На Ленинградском проспекте в Москве отреставрируют особняк XIX - начала XX века

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Особняк XIX - начала XX века неоклассического стиля на Ленинградском проспекте будет отреставрирован. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Капитальный ремонт здания был проведен в 1995 году. За 24 года здание обветшало и сейчас нуждается в реставрации. Предстоит отреставрировать кровлю особняка, парадную лестницу и деревянные оконные рамы. Кроме того, по историческим документам и фотографиям восстановят лепной декор здания, паркет и керамическую плитку на полу", - цитирует портал главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В разные годы особняком владели купец Андрей Постников с супругой Клавдией Степановной, фабриканты Коншины, сын нефтяного промышленника Александра Манташева. В 1970-х там трудился художник-мультипликатор Юрий Норштейн, создатель известного мультфильма "Ежик в тумане".

Работы затронут фасад здания, который очистят от штукатурки и старой краски, а также каменную ограду и декоративные элементы. Здание и ограда вокруг него, как отметил Емельянов, являются объектами культурного наследия регионального значения.