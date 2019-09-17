Рекордные 35 тыс. человек посетили читальни в парках Москвы этим летом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. человек посетили читальни в парках Москвы этим летом. Это является рекордным показателем за три года работы библиотек под открытым небом, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"За три летних месяца читальни в парках посетили почти 35 тыс. горожан. Это рекорд проекта за все время его существования. В 2018 году в летних библиотеках побывали больше 27 тыс. человек, а в 2017-м - более 21 тыс.", - приводятся на портала слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Третье лето подряд в столичных парках работали летние читальни, где любой желающий мог не только взять понравившуюся книгу, но и записаться в библиотеку, поучаствовать в буккроссинге (обмене книгами), встретиться с известными писателями, посетить мастер-классы или принять участие в литературных квестах. Сейчас практически все читальни, работавшие в столичных парках этим летом, закрылись до наступления нового теплого сезона. Продолжает принимать посетителей лишь летняя читальня библиотеки имени Н.А. Некрасова, расположенная в саду имени Баумана, там будут выдавать книги до глубокой осени.

По информации пресс-службы дирекции культурных центров столичного Департамента культуры, самыми популярными у горожан стали читальни в Измайловском парке (свыше 5,5 тыс. человек), музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" (свыше 4 тыс.человек), саду имени Баумана (более 4 тыс. человек), а также в музее-заповеднике "Царицыно" (более 3 тыс. человек).

С июня по сентябрь в летних читальнях горожанам было выдано свыше 17 тыс. книг. Самыми популярными авторами у москвичей оказались и классики русской и мировой литературы - Лев Толстой, Ги де Мопассан, и современные авторы - Ханья Янагихара, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина.

Кроме того, в парковых библиотеках прошло свыше 1,7 тыс. мероприятий, направленных на популяризацию чтения у детей и взрослых. Это были мастер-классы, вечера, посвященные отдельным писателям, встречи с учеными и исследователями и даже театрализованные представления по мотивам произведений русской литературы. Во всех читальнях работали пункты буккроссинга, а также велась запись горожан в библиотеки. За три месяца в библиотеки в парках записались более 700 москвичей.