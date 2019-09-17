Москвичи смогут бесплатно привить своих питомцев в рамках дня борьбы с бешенством

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 40 пунктов вакцинации домашних животных откроются в Москве с 23 сентября по 6 октября в рамках акции "Защити своего питомца", приуроченной к Всемирному дню борьбы против бешенства. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На лекциях, которые будут проходить в учебных заведениях Москвы, ветеринарные специалисты расскажут, какие способы борьбы с бешенством существуют и какие животные помогли разработать вакцину. Кроме того, будут дежурить автомобили ветеринарной помощи, где любой желающий может бесплатно вакцинировать своего питомца против бешенства", - сообщил порталу председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Привить питомцев можно будет в десяти специальных зонах - парках "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке.

Отмечается, что в 2017 году было вакцинировано 1200 домашних животных, а лекции посетили 530 человек. В 2018 году было привито более 3 тыс. питомцев, лекции посетили 3300 человек.