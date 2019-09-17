Суд в Москве вынес приговор вымогавшим 200 млн рублей у акционеров пенсионного фонда

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы приговорил на сроки от 7 до 9,5 года колонии участников преступной группы, вымогавших права собственности на имущество у акционеров одного из пенсионных фондов. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"На основании материалов уголовного дела о вымогательстве права собственности на имущество у акционеров одного из пенсионных фондов приговором суда признаны виновными девять граждан, - сказала она. - В настоящее время приговором Пресненского районного суда Москвы за совершение вымогательства осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима девять граждан".

Представитель ведомства пояснила, что фигуранты дела под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров пенсионного фонда передать право собственности на имущество. Потерпевший, опасаясь за своих родственников, передал акции на общую сумму свыше 100 млн рублей. Несмотря на это, после осуществления сделки участники преступной группы преследовали потерпевшего до его дома, где похитили у него еще около полумиллиона рублей. Кроме того, злоумышленники выдвинули требование о передаче им впоследствии большей суммы.

"В ходе расследования установлено аналогичное противоправное деяние в отношении еще одного акционера общества. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 200 млн рублей", - отметила Гузь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ - "Вымогательство". У самого пенсионного фонда приказом Банка России была отозвана лицензия.