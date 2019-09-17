В Москве начался прием заявок на конкурс социальных проектов НКО

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы во вторник начали принимать заявки на конкурс социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город". Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-служба столичного департамента соцзащиты.

"Сегодня благотворительные фонды и социально ориентированные НКО начинают подавать заявки на новый конкурс грантов от столичного правительства. Всего на реализацию своих проектов победители получат 400 млн рублей. Заявки будут принимать до 6 октября", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что за гранты смогут побороться организации, которые занимаются соцподдержкой и помощью гражданам. Принципиальное отличие этого конкурса от других - акцент на адресную помощь москвичам.

Власти Москвы учредили новую программу грантовой поддержки социальных проектов НКО "Москва - добрый город" 3 сентября. Номинации конкурса будут поделены на семь тематических блоков: люди с инвалидностью, семьи с детьми, лица, исключенные из социума (бездомные, бывшие заключенные), проекты продвижения системного волонтерства, развития культуры благотворительности и взаимопомощи, профилактика социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни, проекты создания и продвижения базы знаний негосударственной системы помощи людям.

Размеры грантов варьируются в зависимости от категорий проектов: "малые" - до 500 тыс. рублей - для стартапов в социальной сфере с опытом работы до года и небольшим числом благополучателей, "средние" - от 500 тыс. до 5 млн рублей - для НКО и фондов с опытом работы более двух лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 5% бюджета проекта и "большие" - свыше 5 млн рублей - для НКО и фондов с опытом работы более трех лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 10% бюджета проекта.