Крупнейший коворкинг-центр "Точка кипения" открылся на базе МИСиС в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения Коммуна", которое станет крупнейшим из существующих центров, открылось во вторник в Москве. В церемонии открытия приняли участие глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Точка кипения Коммуна" расположилась в студенческом кампусе "Дом-коммуна" НИТУ "МИСиС". Она спроектирована как межвузовское пространство, участники которого смогут обмениваться лучшими практиками в образовании, науке и технологиях. Ключевой компетенцией центра станут квантовые коммуникации.

"Это первая "Точка", в которой у нас очень много науки. Математика, квантовые коммуникации являются сегодня невероятно важными для всего мира и для нашей страны. Здесь находится центр квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы. И специализация этой точки - соответствующая", - пояснил журналистам Песков.

Как отметила Чупшева, АСИ передает команде МИСиС методологию работы с проектами. "Это значит, что студенты МИСиС, а также другие участники пространства, смогут получить экспертизу проекта, найти наставника и команду единомышленников, смогут снять ограничения и административные барьеры, с которыми они сталкиваются. Агентство готово делиться компетенциями, навыками, экспертами", - сказала она.

Глава АСИ добавила, что все "Точки кипения" являются открытыми пространствами и доступны не только для студентов отдельных вузов, но всех, кто хочет представить на базе центра свою инициативу. Для этого нужно зарегистрироваться на цифровой платформе Leader-ID и оставить заявку на проведение мероприятия, проект при этом должен соответствовать повестке агентства.

"Точки кипения" создают при поддержке "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив в рамках Национальной технологической инициативы с 2014 года. Пространства предназначены для обмена опытом и разработок с участием ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов.