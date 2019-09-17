Госзакупку на монтажные работы для катка на ВДНХ публично проведут 18 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы проведут 18 сентября очередную "Биржу торгов", в рамках которой публично представят закупку монтажных работ самого большого зимнего катка в городе - на ВДНХ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Закупочную процедуру на выполнение работ по монтажу и демонтажу катка с искусственным льдом, расположенного на территории ВДНХ, представят 18 сентября. Особенности работ, а также условия участия в конкурсной процедуре презентует заказчик - АО "ВДНХ", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, которого цитирует пресс-служба, победителю аукциона предстоит установить и по окончании зимнего сезона демонтировать каток с искусственным льдом. "Требования к качественным характеристикам работ, точные сроки исполнения работ и критерии отбора победителя расскажут на публичном представлении закупочных процедур", - отметил Дегтев.