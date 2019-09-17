"Мосгортранс" и ЦОДД выступили против допуска электромобилей на выделенные полосы столицы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс", управляющее общественным пассажирским транспортом столицы, выступило против озвученной ранее законодательной инициативы рабочей группы "Автонет" пустить электромобили на выделенные полосы. Об этом говорится во вторник на странице предприятия в Twitter.

"Сейчас обсуждают инициативу пускать на "выделенки" электромобили. Спойлер: мы против <...> "А-полосы" (буквой "А" размечены выделенные для городского общественного транспорта полосы - прим. ТАСС) - для городского транспорта", - говорится в заявлении "Мосгортранса".

Представители предприятия объяснили свою позицию тем, что выделенные полосы не только оптимизируют скорость движения потока городских автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, но и помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%.

Такой же позиции придерживается и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. "Мы считаем, что это плохо отразится на безопасности пассажирских перевозок. По полосам для городского транспорта должны ездить только профессиональные водители. К ним предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения", - написали представители центра в своей странице в Twitter.

В ЦОДД пояснили, что водители общественного транспорта проходят ежедневные медосмотры, а сами автобусы и автомобили такси - технический контроль. Между тем, электрокар - это личный транспорт, который может создать помехи перевозке миллионов пассажиров.

Впрочем, власти города в целом поддерживают переход на современный электротранспорт, заверили в ЦОДД. Он важен для экологии города. Однако целесообразнее будет поощрять водителей электрокаров льготами на парковку, полагают в столичной организации.

Позиция инициаторов

В "Автонете" планируют, что владельцам электромобилей как нового вида экологического транспорта для стимулирования его продаж и развития этой сферы в стране стоит разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Эксперты организации утверждают, что в среднем владелец авто с двигателем внутреннего сгорания тратит примерно 45-60 мин на дорогу из дома на работу. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта. Инициативу уже поддержали НП "ГЛОНАСС", фонд "Сколково" и Ассоциация развития электромобильного транспорта, отметили в "Автонете".

"Автонет" - часть национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, для развития которых созданы одноименные рабочие группы.

О выделенных полосах в Москве

Особый режим для крайних правых полос действуют в Москве с 2011 года. Выезжать на них может общественный транспорт, экстренные и коммунальные службы, а также официальные машины такси. Всего это более 334 км особых линий на дорогах. С 2012 года было введено право для владельцев личных авто ездить по выделенным полосам в выходные дни. Однако это привело к увеличению времени проезда на автобусе, троллейбусе или маршрутном такси, поэтому с 14 апреля этого года в Москве было отменено право проезда по пяти выделенным полосам в выходные для владельцев личного автотранспорта.

Обычный режим работы начал действовать почти на 70 км линий. Изменения коснулись магистралей: Ленинский проспект, проспект Мира - Ярославское шоссе, улица Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе, Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - Минская улица, Нижегородская улица - Рязанский проспект.

Штраф за выезд на полосу для общественного транспорта составляет 3 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (14:28 время мск) — добавлена информация по тексту.