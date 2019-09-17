Японская джазовая пианистка Хироми даст концерт в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Японская джазовая пианистка и композитор Хироми (Уэхара) 4 октября выступит в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора вечера, компании Moscow Nights.

"До этого она дважды приезжала в Россию, в 2011 и в 2014 годах, с огромным успехом выступая в Доме музыки и покорив публику своим стихийным темпераментом и беспредельными техническими возможностями. В этот раз Хироми выйдет на сцену Большого зала консерватории, что символично: благодаря своему оригинальному стилю, виртуозности и мощной энергетике пианистка преодолевает рамки стилевых границ, ее искусство - это смешение различных направлений - джаза, фьюжна, рок-музыки и классики", - отметили организаторы.

Московский концерт пройдет в рамках мирового турне пианистки. Как правило, программа ее сольных выступлений состоит из собственных композиций и интерпретаций знаменитых джазовых стандартов. "Одни люди упорно занимаются джазом, другие - классической музыкой, третьи - роком. Все очень обеспокоены тем, чтобы нравиться своей публике. Я считаю, что вся музыка прекрасна. Для меня нет препятствий между стилями. Я воспринимаю все - от металла до классической музыки и любой другой", - привели слова Хироми в пресс-службе.

Хироми стала осваивать фортепиано в шесть лет, а уже в восемь лет познакомилась с джазом и увлеклась записями джазовых пианистов Эрролла Гарнера и Оскара Питерсона, начав сочинять сама. При этом в 14 лет она дебютировала как классическая пианистка с Чешским филармоническим оркестром, а в 17 лет на нее обратил внимание американский джазмен Чик Кориа и пригласил Хироми выступить дуэтом и записать совместный альбом.

К 40 годам на счету японской джаз-исполнительницы - 12 альбомов, также она приняла участие в записи диска The Stanley Clarke Band, удостоенного премии "Грэмми" как лучший современный джазовый альбом.