Собянин вдвое увеличил единовременную выплату ветеранам к годовщине битвы под Москвой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил в два раза - до 20 тыс. рублей - размер единовременной материальной помощи ветеранам в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом. Ее размер составит 20 тыс. рублей. Ожидается, что ее получат 8709 ветеранов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны города, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.