{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин вдвое увеличил единовременную выплату ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Предполагается, что ее получат более 8,7 тыс. ветеранов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил в два раза - до 20 тыс. рублей - размер единовременной материальной помощи ветеранам в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом. Ее размер составит 20 тыс. рублей. Ожидается, что ее получат 8709 ветеранов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны города, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Школа социального волонтерства в московском центре "Моя карьера" откроется 18 сентября
Преподаватели объяснят, где искать волонтеров, как мотивировать их, как справляться с эмоциональным выгоранием
Читать полностью