Часть здания XIX века в центре Москвы выставлена на торги почти за 64 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Нежилые коммерческие помещения, расположенные в здании XIX века доходного дома купца И. Е. Сытова, выставлены на московском аукционе, сообщила во вторник пресс-служба департамента города по конкурентной политике.

"Выставленный лот с начальной ценой 63,9 млн рублей представляет собой нежилые коммерческие помещения площадью около 200 кв. м, расположенные в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: Мясницкая улица, дом 22, строение 1. Здание является бывшей фабрикой парчовых тканей доходного дома купца Сытова", - говорится в сообщении.

"Топовая локация с высоким пешеходным трафиком привлечет большое количество желающих побороться за этот объект", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева. По его словам, с начала года через городские аукционы продано более 20 аналогичных коммерческих объектов, расположенных в Центральном административном округе. На такие лоты претендуют семь-восемь инвесторов, а начальная цена увеличивается в два раза", - резюмировал он.

Прием заявок на участие в аукционе пройдет до 9 октября, торги состоятся 17 октября.