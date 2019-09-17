Центр медиации создадут при бизнес-омбудсмене Москвы до конца 2019 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центр медиации, который поможет в разрешении корпоративных конфликтов предпринимателей, будет создан при бизнес-омбудсмене Москвы до конца 2019 года. Его возглавит известный российский адвокат Анатолий Кучерена, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей столицы.

"17 сентября бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева назначила своим общественным представителем председателя Общественного совета при МВД РФ, адвоката Анатолия Кучерену. Кучерена возглавит центр медиации при уполномоченном, который будет создан до конца текущего года для помощи в разрешении корпоративных конфликтов между предпринимателями", - сказали в пресс-службе.

По словам Минеевой, это является важной профилактической мерой, так как за большинством уголовных дел против предпринимателей стоит конфликт бизнес-бизнес, где один из партнеров решил воспользоваться Уголовным Кодексом РФ как средством давления. По ее словам, чтобы таких случаев стало меньше нужно повышать уровень предпринимательской культуры и активно внедрять практики досудебного решения споров, одна из которых - медиация.

"Думаю, что авторитета и репутации Анатолия Григорьевича с избытком хватит, чтобы его решение было признано обеими сторонами", - добавила Минеева, слова которой приводит пресс-служба.

Кучерена считает, что создание центра медиации в Москве поможет снизить число корпоративных войн. "По опыту моей работы могу сказать, что всегда лучше избежать перевода разногласий в стадию судебного спора. Медиация - хороший способ для предпринимателей сохранить лицо и избежать потерь для бизнеса, связанных с судебными издержками", - сказал адвокат.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.