В Москве завершились работы по реставрации фасадов дома купца Быкова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по реставрации внешних фасадов дома купца Быкова на 2-й Брестской улице, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

"Комплексная реставрация доходного дома Быкова началась в 2013 году. Начинали с противоаварийных мероприятий, затем были проведены работы по конструктиву здания. Далее приступили к возвращению исторического облика этому творению Льва Кекушева. Работы по внешним фасадам памятника закончены, ведутся работы внутри здания", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В 2009 году огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий здания, были повреждены интерьеры, выгорела часть четвертого этажа. Специалисты в ходе реставрации устранили трещины на стенах дома, затем вернули исторический облик лепному декору на фасадах, воссоздали некоторые элементы убранства, сделали кровлю, покрасили стены и открыли заложенные проемы. В дом подведены современные системы вентиляции, водоотведения и пожаротушения.

В пресс-службе добавили, что работы в интерьерах здания и по дворовым фасадам сейчас продолжаются. Реставраторы приводят в порядок парадную лестницу, устанавливают окна и двери, проводят отделочные работы. В парадных помещениях на втором этаже будут воссозданы подлинные элементы декора. После завершения реставрации здание будет пригодным для проживания.

Доходный дом был построен в 1909 году по инициативе купца второй гильдии Василия Быкова. На первом этаже в доме располагались конторы и магазины, на трех других - большие четырех- и пятикомнатные квартиры.