Выставка "История русского видеоблогинга" открывается в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставка "История русского видеоблогинга", для которой Wylsacom, Саша Спилберг, Слава КПСС и еще более 60 популярных блогеров предоставили свои "артефакты успеха", открывается в среду на площадке центра современного искусства "Винзавод" в Москве. Она станет частью фестиваля Divicon.

"Мы верим, что фестиваль Divicon станет ежегодным проектом и со временем превратится в наш собственный VidCon, своеобразный "Оскар" для блогеров. Сейчас мы начинаем с выставки объектов и артефактов, но для миллионов молодых людей в России вещи YouTube-креаторов обладают такой же энергетикой, как, скажем, личные вещи голливудских звезд для публики старшего поколения", - сказал генеральный продюсер компании Divico Евгений Гуцал, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

Экспозиция собрала предметы и артефакты, принадлежащие популярным YouTube-шоу - элементы декора, подарки, гаджеты и коллекции костюмов, а также личные вещи блогеров. Посетители смогут сделать селфи на фоне знаменитого ковра Макса +100500, сыграть на балалайке Стаса Давыдова, примерить балаклаву Славы КПСС Гнойного и шапку исполнителя Pharaoh, ставшую мемом.

Среди других экспонатов - компьютер Саши Спилберг, одежда, в которой Сергей Дружко записал первый выпуск Druzhko Show, футболка Ромы Желудя и постеры от Mr. Freeman. Одним из выставленных предметов станет синтезатор Николая Воронова - автора песни "Белая стрекоза любви", впоследствии перепетой группой Quest Pistols и ставшей популярной в российском интернете.

Во время фестиваля Divicon также пройдет несколько встреч с интернет-знаменитостями и встречи с представителями медиа и digital-индустрии. Блогеры расскажут о том, что остается за кадром их роликов, раздадут автографы и пообщаются с фанатами. Фестиваль продлится до 22 октября включительно.