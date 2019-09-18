Более 1,5 тыс. москвичей оплатили аренду городских помещений онлайн через новый сервис

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек воспользовались новым сервисом по онлайн-оплате счетов в Москве за аренду городских помещений за первый месяц его работы, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Первый месяц работы сервиса показал, что система онлайн-платежей действительно востребована у контрагентов. В первую очередь это связано с тем, что москвичам теперь не нужно заполнять платежные реквизиты, автоматически подгружающиеся в личном кабинете на портале mos.ru", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Кроме того, по его словам, онлайн-оплата позволяет арендаторам экономить время, совершая платежи из любой удобной точки.

"Исходя из динамики обращений к сервису за первый месяц его работы, в течение года мы ожидаем переход на онлайн-платежи порядка 10% от общего числа контрагентов, оплачивающих начисления по финансово-лицевым счетам", - добавил Гаман.

Система онлайн-оплаты счетов за аренду городских помещений для физлиц и индивидуальных предпринимателей начала работать 15 августа. Сервис доступен на портале mos.ru и на сайте www.gosuslugi.ru. Оплата может производиться с помощью карты москвича, банковских карт, посредством списания средств со счета мобильного телефона, а также с помощью электронного кошелька. Онлайн-платежи позволяют сэкономить время и избежать ошибок при оформлении документов. Заполнять платежные реквизиты москвичам теперь не нужно, так как они автоматически подгружаются в личном кабинете на портале mos.ru.