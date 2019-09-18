Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Сегодня в базе находятся данные прививочных карт более 1,9 млн москвичей в возрасте до 18 лет. Такой электронный паспорт содержит полную информацию о сделанных или пропущенных прививках. Благодаря новому сервису московские семьи смогут отслеживать все прививки своих детей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Уточняется, что сведения обо всех прививках, сделанных в детских городских медицинских и образовательных учреждениях за последние 18 лет, были загружены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в начале сентября, на сегодняшний день ими могут пользоваться только врачи. Для получения доступа москвичам нужно будет подать заявку на портале mos.ru. Помимо этого, жителям предоставят информацию, какие препараты используются при вакцинации - в ЕМИАС внесен перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных на территории России. Отмечается, что в перспективе москвичи, чьи дети своевременно не прошли вакцинацию, будут получать СМС-сообщения, а также письма на электронную почту от ЕМИАС с напоминаниями.

В сообщении добавили, что во время приема в поликлинике врач может проверить, привит ли ребенок от той или иной инфекции, и если вакцинация пропущена - посоветовать ее пройти. Данные о новых сделанных прививках, отказах от них и противопоказаниях педиатры тоже вносят в систему.