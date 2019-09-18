Более 600 мероприятий пройдет в библиотеках Москвы в день открытых дверей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставки, мастер-классы, концерты и другие мероприятия пройдут в московских библиотеках в день открытых дверей. Как отмечается в среду на портале мэра и правительства Москвы, всего запланировано 647 мероприятий.

"22 сентября в 166 библиотеках пройдет день открытых дверей. Гости смогут познакомиться с библиотечными проектами, программами и клубами, записаться в студии и кружки, посетить мастер-классы, книжные выставки, концерты и квесты. В библиотеках всех округов в этот день состоится 647 мероприятий. В прошлом году их было 611", - говорится в сообщении.

Так, например, в библиотеке №74 посетителям покажут старинные книги, документы 1905 года, а в библиотеке №70 имени М. А. Шолохова состоится мастер-класс по актерскому мастерству, а также открытый урок по английскому языку для детей до семи лет. В Центральной детской библиотеке имени А. П. Гайдара подготовили занятие по леготехнике и мастер-классы для юных программистов.