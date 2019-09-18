Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский общегородской контакт-центр открыл выделенную горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков. Те, у кого есть вопросы или проблемы с отоплением, получат помощь на специальной горячей линии", - приводятся слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Вопросы об отоплении можно задать по телефону: +7 (800) 100-23-29. Горячая линия будет работать временно, пока в городе включают отопление. По этому номеру москвичи также смогут оставить заявку в случае возникновения проблем - например, если батареи недостаточно прогреваются. Дозвониться можно и через единый диспетчерский центр по тел. +7 (495) 539-53-53.

Оставить заявку по проблемам с отоплением можно и с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики прогнозируют ее дальнейшее снижение.

Общегородской контакт-центр - это центр, который включает справочные и диспетчерские службы Москвы. Сервис работает с 2011 года, сегодня он обрабатывает более 2,5 млн обращений от жителей в месяц.