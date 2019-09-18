Работу светофоров перенастроили еще на 14 пешеходных переходах в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в сентябре скорректировали временные интервалы светофоров на 14 пешеходных переходах на оживленных городских улицах, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Режим работы светофоров оптимизировали еще на 14 пешеходных переходах в сентябре. По просьбам москвичей, на шести зебрах уменьшили время ожидания зеленого сигнала, на восьми - увеличили продолжительность зеленого света", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении, работа светофоров в столице регулярно оптимизируется в местах, где расположены школы, детсады, музеи, театры, офисы и крупные торговые центры. При регулировке устройств учитывают транспортный поток - корректировка не сказывается на загруженности. При этом у пешеходов появляется больше времени, чтобы перейти улицу.

В ходе работ по перенастройке светофоров на пересечении Вятской и 1-й Хуторской улиц увеличили длительность "зеленого" для пешеходов с 13 до 20 секунд, а на улице Приорова, возле дома 20/9 время ожидания разрешающего сигнала уменьшили на 19 секунд - с 58 до 39 секунд. Отмечается, что также в Москве появились два новых регулируемых пешеходных перехода: на пересечении Путилковского шоссе с 1-м Митинским переулком, а также на улице Грина, возле дома 20. Всего по просьбам жителей с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.