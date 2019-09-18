На фестивале студенческих фильмов "Вознесенский Fest. Мне 20 лет" покажут 35 фильмов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Конкурсная программа первого кинофестиваля "Вознесенский Fest. Мне 20 лет", который пройдет с 27 по 29 августа, включит в себя 35 фильмов. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Первый кинофестиваль студенческих фильмов "Вознесенский Fest. Мне 20 лет" пройдет с 27 по 29 сентября. В нем примут участие студенты и преподаватели ведущих киношкол столицы. В конкурсную программу фестиваля вошли 35 фильмов. Показы будут проходить в Московской школе нового кино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фильмы отбирали продюсер фестиваля Зоя Кошелева, а также преподаватели творческих вузов Жамила Двинятина и Даниил Смолев. В состав конкурсного жюри вошли кинорежиссер Елизавета Стишова, сценарист Валерий Печейкин и кинокритик Денис Вирен.

"Каждый день фестиваля будет заканчиваться обсуждением фильмов. Награждение пройдет в последний день смотра, 29 сентября. Победители получат денежные премии", - поясняется в сообщении.