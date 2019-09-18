Режим работы МЦК изменится с 20 по 22 сентября для перехода на новый интервал движения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) изменится с 20 по 22 сентября в связи с проведением работ по переходу на новый четырехминутный интервал движения поездов, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы Московской железной дороги.

Он уточнил, что 20 сентября МЦК будет работать с 05:30 мск до 23:40 мск, 21 сентября - с 05:50 мск до 23:40 мск, 22 сентября - с 05:44 мск до 01:00 мск. "При этом 20 и 21 сентября последние поезда, которые сделают полный круг со всеми остановками, как по часовой, так и против часовой стрелки, отправятся в 22:00 мск со станции Андроновка. Следующие за ними поезда будут проходить только часть кольца", - сказал собеседник агентства.

Рано утром 21 и 22 сентября будет увеличено время ожидания "Ласточек". В транспортно-пересадочных узлах размещена информация с графиком движения, для каждой станции изменения индивидуальные. В часы пик "Ласточки" будут курсировать в привычном режиме. С пятиминутным интервалом поезда будут курсировать с 07:30 мск до 11:30 мск и с 16:00 мск до 21:00 мск в пятницу (20 сентября), а также с 12:30 мск до 18:00 мск в выходные дни (21 и 22 сентября).

"Работы специально будут проводиться преимущественно в выходные дни и ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время", - добавил представитель железной дороги.

Во время ночных технологических "окон" железнодорожники продолжат путевое развитие на станции Андроновка, а также установят новое программное обеспечение на станциях Белокаменная и Ростокино, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения поездов. К сокращенному интервалу движения подготовлены уже семь станций: Владыкино, Лихоборы, Серебряный Бор, Пресня, Канатчиково, Кожухово, Угрешская. Продолжаются работы на станциях Лефортово и Черкизово.

В настоящее время поезда курсируют с пятиминутным интервалом в час пик. Благодаря новому интервалу "Ласточки" будут ходить чаще, а в будни объем движения увеличится на 37% (со 177 до 242 пар поездов).

Пассажирское движение на МЦК открыто 10 сентября 2016 года, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция, с 23 их них можно пересесть на метро, с десяти - на пригородные электрички.