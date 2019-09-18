Власти Москвы завершили благоустройство Парка Победы в Зеленограде

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству Парка Победы в Зеленограде, в ходе которых проводилась очистка пруда, реконструкция фонтана, укладка дорожек, завершены. Об этом сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В Парке Победы завершены работы по комплексному благоустройству и озеленению территории. Общая площадь благоустройства составила более 35 га, включая водоем. Уже сегодня парк открыт для всех желающих", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в Большом и Малом городских прудах проводился спуск воды для очистки дна от многолетних иловых отложений и берегоукрепления. В ходе благоустройства вдоль берегов Большого пруда организованы прогулочные набережные.

Главной достопримечательностью обновленной зоны отдыха стал многоступенчатый фонтан "Каскад", после ремонта чаши и струи фонтана украсила многоцветная архитектурно-художественная подсветка. Еще три плавающих фонтана появились на поверхности Большого городского пруда. Их основание сделано в виде кувшинки, из которой на высоту до восьми метров бьют струи воды, причем, цветок может менять направление лепестков, движение воды - рисунок. По вечерам фонтаны будут иметь подсветку.

Все 59 лестниц на территории парка привели в порядок, завершено устройство дорожек с различными видами покрытий, появилась лодочная станция с пристанью, к которой одновременно смогут причаливать до 12 лодок. Установлено около 500 новых опор освещения, а также более 500 световых боллардов - светильников высотой около 1 метра, которые не будут задевать высокую растительность.

По просьбам жителей в парке обустроены две детские площадки. Одна из них, площадью около 350 кв. м, расположена возле подпорной стенки со стороны культурного центра "Зеленоград", на ней есть веревочный игровой комплекс, несколько разноплановых каруселей, батут и балансир. Вторая появилась на площади более 1,4 тыс. кв. м на месте стихийной парковки, на площадке есть качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания.