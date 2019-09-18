Садовое кольцо в Москве перекроют 21 сентября для проведения осеннего мотофестиваля

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Садовое кольцо и часть проспекта Академика Сахарова в Москве будет закрыта для проезда автомобилей 21 сентября в связи с проведением осеннего мотофестиваля. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что 21 сентября проспект Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы будет перекрыт с 03:00 до 23:59. Садовое кольцо закроется для машин с 1:15 того же дня, движение будут открывать по мере прохождения мотоколонны. Кроме того, с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября не будет движения по проспекту Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка.

А также с 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября на проспекте Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка будут действовать временные ограничения - закроют по одной полосе в каждом направлении.

Осенний фестиваль байкеров, приуроченный к закрытию мотосезона, состоится 21 сентября в Москве. Любители мотоспорта проедут по проспекту Академика Сахарова и Садовому кольцу.